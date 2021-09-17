العكاري: توحيد المصرف المركزي يمهد الطريق للانتخابات

دعا عضو لجنة تعديل سعر الصرف مصباح العكاري، إلى إنهاء انقسام المصرف المركزي تمهيدا للانتخابات الليبية. وقال العكاري في تدوينة عبر “فيسبوك”، إن سعر النفط 75 دولار للبرميل ، وسعر السوق الموازية 4.95 دينار لافتا إلى أن متوسط بيع النفط من بداية السنة إلى الآن 68 دولار.

وأوضح الخبير المصرفي أن الإيرادات النفطية بالدينار الليبي تجاوزت 70 مليار دينار، متابعا: هذا يعني أنه لا يوجد عجز في الميزانية، والإيرادات النفطية بالدولار ستكون في حدود 25 مليار دولار مع نهاية السنة، ما يعني عدم وجود عجز فى ميزان المدفوعات. وأشار العكاري إلى أن السيولة إلى حد كبير تحسنت، والوضع السياسى شهد انفراجات كبيرة، فشرقًا اتفاقات بالمليارات مع مصر، وغربا الحدود فتحت مع تونس، وشمالًا الخطوط المالطية تبدأ الرحلات معنا، وجنوبًا قوات الشرق والغرب تقاتل العصابات التشادية.

واستكمل: “أرجوكم اكتبوا معنا لا بد من إنهاء انقسام البنك المركزي وتوحيده، ففى توحيد البنك المركزي كل الخير لجميع الليبيين، وبه يتم إنهاء انقسام المؤسسة المصرفية”. وأكد العكاري أنه من خلال هذا التوحيد ستتم مراجعة سعر الصرف والنظر فى وضع إستراتجية الإقراض بأنواعه، وإذا ما تم ذلك سوف تتراجع الأسعار، ويطمئن الجميع وبذلك نكون قد مهدنا الطريق إلى موعد الاستحقاقات الانتخابية القادمة.