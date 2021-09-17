منظمة حقوقية دولية: احتجاز المئات من المغاربة في ظروف غير إنسانية في ليبيا

ليبيا – اتهم المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الجهات المعنية باحتجاز المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا بتواجد مغاربة لديها في ظروف غير إنسانية.

بيان صادر عن المرصد الأورومتوسطي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى أن هؤلاء محتجزين من دون مبرر قانوني منذ شهور، في وقت أخفقت الجهات التي تحتجزهم في تزويد المئات منهم بالرعاية الصحية أو الطعام أو مياه الشرب النظيفة، فيما تسببت البيئات الضيقة التي يعيشون فيها بانتشار سريع للأمراض المعدية.

وتابع البيان: إن من بين هذه الأمراض وباء كورونا. ناقلًا عن العويني محمد والد مصطفى ذي الـ23 عامًا الذي تم احتجازه في ليبيا منذ أبريل الماضي مع العديد من المهاجرين غير الشرعيين في ظل ظروف الصعبة المتمثلة بنقص الطعام والماء والنظافة.

وطالب البيان حكومة الوحدة الوطنية بالإفراج عن جميع المهاجرين غير الشرعيين من المغاربة وتوفير الرعاية الصحية لمن هم في أمس الحاجة إليها، وخاصة المصابين بوباء كورونا، في وقت قال فيه الباحث القانوني في المرصد الأورومتوسطي يوسف سلام: إن هذه الحكومة ملزمة بكل ذلك.

وأضاف سلام: إن هذا الإلزام مرده الاتفاقيات والأعراف الدولية ذات الصلة بمعاملة هؤلاء المعتقلين بكرامة وتوفير المأوى المناسب لهم وتمكينهم من الحصول على حقوقهم الأساسية. فيما أوضح البيان أن المغرب يجب أن يتعاون بنشاط مع سلطات ليبيا لإنهاء معاناة مئات الأسر التي دائمًا ما تشعر بالقلق على مصير أبنائها.

ترجمة المرصد – خاص

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