“الصحة” تبحث تفعيل الشراكات الطبية مع الجانب المصري

بحث وزير الصحة على الزناتي، خلال لقائه نظيره المصري هالة زايد؛ آلية تفعيل الشراكة بين البلديْن في مجاليْ التدريب والتأهيل، ومجال إدارة بعض المراكز الطبية في ليبيا.

اللقاء، الذي عقد على هامش انعقاد الدورة 11 للجنة العليا “المصرية الليبية” المشتركة؛ تطرق إلى تفعيل الاتفاقية الموقّعة بين الجانبيْن بشأن معاملة الليبيين كمعاملة المصريين في المستشفيات المصرية الحكومية، وتدريب الكوادر الطبية، والطبية المساعدة، بالإضافة إلى إرسال فريق مصري لتقييم بعض المستشفيات الكبرى؛ من أجل البدء الفعلي في تشغيل وإدارة وتدريب الكوادر بالمراكز، من أجل توطين العلاج بالداخل.

وأثنى “الزناتي” على المشاركة المصرية الفعالة في تزويد مركز العزل الليبية بكميات من الأكسجين تقدّر بأكثر من 700 ألف لتر، لتغطية العجز الذي حدث في البلاد، نتيجة لتعطل مصنع وادي الربيع للأكسجين الطبي.

يُشار إلى أن حكومة الوحدة الوطنية وقّعت عددًا من الاتفاقيات والشراكات الاقتصادية مع الجانب المصري، بالتزامن مع زيارة “الدبيبة” للقاهرة.

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