الخارجية الروسية: فيرشينين وكوبيش ناقشا مسألة الانتخابات وتمديد ولاية البعثة الأممية

قالت وزارة الخارجية الروسية، إن نائب وزير الخارجية، سيرغي فيرشينين أجرى محادثات أمس الخميس مع المبعوث الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش بشأن تفاصيل عملية التسوية في ليبيا.

وأوضحت الوزارة في إيجاز صحفي أن مشاورات فيرشينين وكوبيش جرى خلالها مناقشة موضوعية لمهام المساعدة الدولية في التسوية الليبية للفترة المقبلة، مع التركيز على التحضير للانتخابات، والحفاظ على الاستقرار على الأرض. وأكد الجانب الروسي من جديد استعداده للتعاون الوثيق مع وساطة الأمم المتحدة، المصممة للعب دور تنسيقي مهم في هذا الشأن، لافتة إلى مناقشة «بالتفصيل مسألة تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا».