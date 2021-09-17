وزارة الخارجية تنتهي من تقييم أوضاع السفارة الليبية بدمشق ومعالجة أوضاعها

ليبيا – كلفت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة نجلاء المنقوش لجنة من الإدارات المعنية بالوزارة، للوقوف على أوضاع السفارة الليبية بالعاصمة السورية دمشق، وتقييم ومعالجة بعض الإشكاليات القائمة، بما يكفل ممارسة مهامها المناطة بها تحت مظلة حكومة الوحدة، وإشراف وزارة الخارجية.

اللجنة أنهت بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية مهامها المكلفة بها، وستقدم تقريرها النهائي للوزيرة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا يأتي سعيًا منها بضرورة ممارسة البعثات الدبلوماسية في كافة دول العالم لمهامها تحت مظلة حكومة الوحدة، باعتبارها حكومة كل الليبيين، وإشراف وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وفي إطار سعي الوزارة إلى إنهاء حالة الانقسام، والتئام كافة السفارات الليبية بالخارج تحت تبعية حكومة الوحدة.

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