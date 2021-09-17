«فرونتكس»: ليبيا الأولى في تدفق المهاجرين نحو أوروبا

كشفت وكالة الحدود وخفر السواحل التابعة للاتحاد الأوروبي «فرونتكس»، أن ليبيا تحافظ على المرتبة الأولى في تدفقات المهاجرين الأفارقة عبر سواحلها إلى دول أوروبا بتسجيل توافد أكثر من 19 ألف لاجئ منذ بداية العام الجاري.

وأوضحت «فرونتكس» في بيان لها، الخميس، أن أكثر من 103 آلاف شخص دخلوا الدول الأوروبية بشكل غير قانوني منذ بداية العام 2021، مما يمثل زيادة بنسبة 64% في حالات عبور الحدود غير القانونية مقارنة بالأشهر الأولى من العام 2020، مبينةً تصاعد حالات عبور الحدود بشكل سري في طريق وسط البحر الأبيض المتوسط.

وتكشف الوكالة أن ليبيا لا تزال تستقبل أكبر عدد من المهاجرين القادمين من أفريقيا. فمنذ يناير جاء 19 ألفا من أصل 41 ألف مهاجر دخلوا إلى الاتحاد الأوروبي من ليبيا، وتبعهم التونسيون.

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وفقًا لـ«فرونتكس» جرى إدراج الوافدين من تونس في المرتبة الثانية من حيث عدد المهاجرين، ويستمر هذا الرقم في الارتفاع. أما المصريون ثالث جنسية رئيسية تدخل دول البحر الأبيض المتوسط بشكل غير قانوني، حيث وصل 3379 منهم إلى إيطاليا عن طريق البحر خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2021. وهذا يعني زيادة بنسبة 542% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وفي شهر أغسطس وحده جرى الكشف عن 8790 عملية تسلل بزيادة 61% عن الشهر نفسه من العام الماضي. حيث جرى الإبلاغ عن معظم هؤلاء الوافدين على الممرات الليبية والتونسية وفقا لتقرير «فرونتكس».

وباستثناء منطقة وسط البحر الأبيض المتوسط، زادت عمليات رصد المعابر الحدودية غير الشرعية في طريق غرب البلقان بنسبة 99% مقارنة بالعام 2021. فمنذ يناير، تم الإبلاغ عن 27180 حالة عبور غير نظامي، مع وصول معظم المهاجرين من سورية وأفغانستان والمغرب.

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كما شهد طريق غرب أفريقيا زيادة بنسبة 118% مقارنة بالعام الماضي، حيث جرى الإبلاغ عن 8562 حالة تسلل مع 67% من المهاجرين القادمين من أفريقيا جنوب الصحراء، يليهم المغاربة. وفي الشهر الماضي، دخل 1008 أشخاص إلى أوروبا بشكل غير قانوني عبر هذا الطريق.

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