ليبيا تسجل 10 وفاة بـ”كورونا” و 968 حالة إيجابية خلال 24 ساعة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الجمعة، عن تسجيل 968 إصابة بفيروس كورونا، و1.319 حالة تعافٍ، و10 وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفاد المركز، في تحديثه اليومي، باستقبال مختبراته لـ 4014 عينة، أظهرت التحاليل المعملية لها، سلبية 3.46 عينة، فيما تأكدت إصابة 968 عينة، منها 710 جديدةً و258 مخالطةً، بنسبة حالات إيجابية بلغت 24.1%.

وبذلك؛ ارتفع عدد الإصابات المسجلة في ليبيا منذ ظهور الوباء في البلاد، إلى 329 ألفًا و824 إصابات، منها 80 ألفًا و343 حالات نشطة، بينما تعافت 244 ألفًا و991 حالةً، وسجّل المركز 4.490 حالة وفاة.

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