بعد مطاردة أمنية.. سقوط تشكيل عصابي لسرقة مزارع الأغنام في صبراتة

أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط تشكيل عصابي أثناء قيامهم بسرقة عدد من الأغنام من إحدى المزارع بمنطقة سوق العلالقة بصبراتة. وقالت وزارة الداخلية في إيجاز عبر صفحتها على “فيسبوك”: “تمكنت الدوريات الأمنية المشتركة التابعة لمديرية أمن صبراتة صباح اليوم الجمعة من ضبط التشكيل العصابي بعد محاولاتهم اجتياز أحد التمركزات الأمنية الفجائية بقوة السلاح والرماية على الدوريات بسلاح ناري بندقية نوع “كلاشنكوف”.

وعلى الفور قامت الدوريات بمطاردتهم وتم ضبط ثلاثة أشخاص كان أحدهم قد فارق الحياة إثر إصابته وآخر مصاب تم نقله إلى المستشفى، والثالث تم وضعه في غرفة الحجز. وبحسب البيان، تبين أن المركبة التي كانوا على متنها نوع مازدا كنتر قد أحدث بها تغيير جوهري في اللون بواسطة ملصقات بلاستيكية، وبها عدد من الأغنام المسروقة، واتخذت الإجراءات القانونية تحت إشراف النيابة العامة.