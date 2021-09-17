اتفاقية بين إيريني وأكاديمية موريشيوس في حقوق الإنسان

وقّعت عملية “إيريني” الأوروبية اتفاقية مع أكاديمية “موريشيوس” الدولية؛ بهدف التعاون في مجال التدريب لصالح البعثة الأوروبية في البحر الأبيض المتوسط.

وبحسب “إيريني”؛ فإن هذه الاتفاقية تهدف إلى دعم مهارات أعضائها، من خلال توفير دورات تدريبية لهم؛ من أجل تحسين معرفة المشاركين بحقوق الإنسان وقدراتهم في ممارسة وظائفهم، بما فيها التعامل مع المهاجرين غير القانونيين.

ونقلت وكالة “نوفا” الإيطالية عن قائد عملية “إيريني”، فابيو أغوستيني، تأكيده على أهمية هذه التدريبات، معتبرًا أنها جزءٌ من النهج الكامل الذي يتبعه الاتحاد الأوروبي ، بينما رحب مدير أكاديمية “موريشيوس”، فابريزيو ميتشي دي بونتاسيف، بهذه الاتفاقية .

وتعدّ أكاديمية “موريشيوس” الدولية جمعيةً ذات أغراض دينية وخيرية وثقافية، تتخذ من العاصمة الإيطالية روما مقرًا لها، وتعتبر الحوار بين الأديان من بين أهدافها الرئيسة.

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