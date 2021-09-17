وكيل وزارة الصناعة: على المستثمرين دفع الإيجارات والإتاوات للدولة

اختتم وكيل وزارة الصناعة والمعادن لشؤون التعدين منصف الشلوي جولته الميدانية بالمنطقة الشرقية بزيارة مدينة البيضاء. وزار الوكيل خمسة محاجر بمنطقة جردس الجراري التي تبعد 70 كيلومترا جنوب الجبل الأخضر ومحجرين آخرين بمنطقة تنملو التي تبعد 85 كيلومترا جنوب الجبل الأخضر.

وعقد الوكيل اجتماعا مع المستثمرين بهذه المحاجر، أكد فيه ضرورة تأسيس أجسام قانونية بشكل صحيح من قبل المستثمرين ودفع ما عليهم من إيجارات وإتاوات لصالح الدولة الليبية.

كما شدد الشلوي على ضرورة التزام المستثمرين بالمساحات التي تمنح لهم وتوفير الاشتراطات البيئية اللازمة وحصولهم على التراخيص والعقود وأن تكون سارية المفعول وذلك وفق ما تنص عليه مواد القانون رقم 2 لسنة 1971 وبقية اللوائح التنفيذية المقرة والمعنية بالمحاجر والمناجم.