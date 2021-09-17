وزارة الداخلية تبحث سبل تبادل كافة مديريات الأمن المعلومات حول المطلوبين والخارجين عن القانون

ليبيا – عقد اجتماع بين وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات اللواء بشير الأمين ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية الرائد فرج اقعيم، بحضور عدد من الضباط.

الاجتماع الذي عقد بمكتب وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات بديوان الوزارة بطرابلس، ناقش عددًا من المواضيع الأمنية المتعلقة بتطوير والنهوض بالأداء الأمني لدى أعضاء الشرطة بمديريات الأمن، وحلحلة بعض الصعوبات والمشاكل التي تعترض سير العمل بمديريات الأمن.

كما تطرق الاجتماع الى مناقشة التعاون والتنسيق الأمني بين كافة مديريات الأمن، بما يساهم في حفظ الأمن من خلال تبادل المعلومات حول المطلوبين والخارجين عن القانون، بما يعود بالنفع على الصالح العام للمواطن.

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