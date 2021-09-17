“الوطنية للنفط” تدشن مشروع تغذية منطقة “سيناون” بالمياه العذبة

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط إشرافها على مشروع تغذية منطقة “سيناون” بالمياه العذبة، بالتعاون مع أهالي المنطقة الواقعة جنوب غرب البلاد.

وأوضح الحساب الرسمي للمؤسسة على “فيس بوك”، أن المشروع، الذي نُفذ ضمن برامج التنمية المستدامة بالمؤسسة؛ جاء لحلحلة مشكلة انقطاع إمدادات المياه للمدينة منذ سنوات، حيث قامت المؤسسة بتوفير الاحتياجات اللازمة لتنفيذ المشروع من أنابيب وصمامات ومضخة دافعة رئيسة، بينما تولى شباب المدينة مساندة فريق الصيانة بشركة المياه لتنفيذ أعمال مدّ الأنابيب واللحام لمسافة تزيد عن خمسة كيلومترات؛ من أجل إيصال المياه إلى داخل المدينة.

يُشار إلى أن المؤسسة النفطية سبق لها صيانة المركز الصحي “سيناون” بالإضافة إلى إنشاء قسم النساء والولادة بمدينة درج المجاورة، ضمن مساعيها الرامية لخدمة التنمية المكانية في محيط أعمالها النفطية.

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