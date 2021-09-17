العامة للكهرباء: سرقة أسلاك كهربائية مسافة 4950 متر

أفادت الشركة العامة للكهرباء، الجمعة، عن قيام عدد من المجرمين بسرقة أسلاك ضغط عالي مسافة 1650 متر على خط الخزني من 30 البيطرة بدائرة توزيع الساحل التابعة لإدارة توزيع المرقب.

الشركة، وفي إيجاز صحفي لها، أضاف: “كما سرقة أسلاك ضغط عالي مسافة 500 متر على خط شمس الحرية 30 الدقيق بدائرة الحي الصناعي تاجوراء، وسرقة أسلاك ضغط على مسافة 2300 متر على خط بئر ام عزيز بدائرة توزيع الجميل، وسرقة ايضا اسلام مسافة 200 ضغط منخفض و300 ضغط عالي على خط مصنع الأسمنت بدائرة توزيع غرب زليتن”.

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