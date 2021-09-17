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وزارة الشباب: 4542 شاباً وفتاة سجّلوا في منظومة ” منحة الزواج”

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

كشفت وزارة الشباب عن أن إجمالي المسجلين بالمنظومة الإلكترونية لمبادرة تيسير الزواج للشباب، بلغ 2271 طلبا حتى أمس الخميس. وأوضحت الوزارة في إيجاز، أن هذه الطلبات تمثل 4542 شابا وفتاة، داعية الراغبين في الاستفادة من المنحة بسرعة التسجيل عبر الموقع الإلكتروني.

وكان رئيس صندوق دعم الزواج خالد بوجناح، أوضح أن “القيمة المرصودة لمبادرة دعم الزواج تكفي لعدد 25 ألف شاب و25 ألف شابة”. وقال في تصريحات صحفية إن “من يحق له الاستفادة من منحة الزواج: الشاب في زواجه الأول، والفتاة في زواجها الأول، أو الثاني إن كانت أرملة أو مطلقة”.

وتابع أن “المبادرة تستهدف الليبيين فقط، ولا يستفيد منها الليبي المتزوج من أجنبية أو الليبية المتزوجة من أجنبي”، مشيرًا إلى أنه “وفق منظومة مصلحة الأحوال المدنية، من هم في سن الزواج لا يتجاوزون 20 ألفا سنويا، ومن ثمّ يعدّ العدد المستهدف مناسبا”.

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صحيفة الساعة 24

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