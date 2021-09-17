توافق “إيطالي مالطي” بشأن الملف الليبي

اتسم اللقاء الذي جمع بين الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، مع نظيره المالطي جورج فيلا، بتقاربٍ كبيرٍ في وجهات النظر حول ملف الأزمة الليبية، والبحر الأبيض المتوسط، حسبما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية.

وكشفت الوكالة عن توافقٍ بين إيطاليا وفنلندا حول تمديد السيادة على المستوى الأوروبي، والالتزام المشترك مع هلسنكي بخطة الاستثمار الأوروبية بشأن الرقمنة والتحول البيئي.

وبحسب “نوفا”؛ فإن الجانبيْن الإيطالي والإيرلندي بحثا مسألة الهجرة غير القانونية، إلى جانب الاتفاقيات المتعلقة بالحدود الأوروبية مع المملكة المتحدة.

يُشار إلى أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، زار، الأسبوع الماضي، دولة مالطا، والتقى رئيس الوزراء روبرت فيلا، وبحثا عددًا من الملفات المشتركة بين البلديْن، ومن بينها مكافحة التهريب.

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