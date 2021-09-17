الشؤون العربية بالخارجية الليبية تنظم اجتماعها الأول مع البعثات الليبية

طرابلس 17 سبتمبر2021 (وال) _ نظمت إدارة الشؤون العربية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية اجتماعها الإفتراضي الأول ، مع رؤساء البعثات الليبية في الدول العربية ، وذلك عبر تقنية الفيديو.

وترأس الاجتماع مدير إدارة الشؤون العربية بالوزارة ، السيد خليفة القائدي ، بحضور السادة رؤساء الأقسام وعددا من موظفي الإدارة .

وبدوره، أكد مدير الإدارة ، أن هذه المبادرة الخاصة بالتواصل مع البعثات الدبلوماسية في الخارج ، تأتي في إطار خلق آلية دورية للتواصل والتشاور المستمر ، وتبادل وجهات النظر ، ومحاولة حلحلة الإشكاليات التي تواجه عمل السفارات الليبية في الخارج ، وتحسين أدائها الدبلوماسي والقنصلي والإداري .

وأشار إلى أن مثل هذه اللقاءات ، تشكل فرصة تهدف إلى تحقيق مصلحة العمل السياسي ، والدفاع عن مصالح ليبيا في الخارج ، ومتابعة أوضاع الجاليات الليبية بالخارج .

ومن جهتهم، رحب رؤساء البعثات الدبلوماسية في الخارج بهذه المبادرة ، واستعرضوا المشاكل والصعوبات التي تواجه عمل هذه البعثات في الدول محل اعتمادها ، وسبل حلحلتها وآلية تطوير أدائها .

كما تم التطرق إلى أوضاع الجاليات الليبية بالخارج ، وسبل تقديم الخدمات لهم بالشكل الملائم.

هذا و أبدى مدير الإدارة ورؤساء الأقسام بعض الملاحظات حول آلية عمل السفارات والسبل الكفيلة بتحسين أدائها، مؤكدين على أهمية التواصل المباشر والدائم مع إدارتهم.

وفي الختام، قدم رؤساء البعثات ، مقترحاتهم لتطوير العلاقات الثنائية للدولة الليبية مع الدول محل اعتمادهم ، وبما يخدم المصلحة الوطنية العليا. (وال _ طرابلس) ع م / ه ع

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