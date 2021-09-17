بالتعاون مع إحياء ليبيا مؤسسة إرشاد تنظم ندوة عن المعلم الحديث

ضمن خطتها في التوعية والتثقيف والتدريب ونقل المهارات والتحسين نظمت مؤسسة إرشاد للتنمية الاجتماعية بالتعاون مع منتدى إحياء ليبيا ومجمع ليبيا للدراسات المتقدمة دورة تدريبية بعنوان المعلم الحديث عبر التعليم المعاصر، فما هي طرق التعليم المعاصر وما هي أبرز خصائصه.
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قناة ليبيا
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