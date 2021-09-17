وكالة نوفا: تقارب كبير في وجهات النظر بين إيطاليا ومالطا حول ليبيا

التقى الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا بنظيره المالطي جورج فيلا، في قصر كويرينالي بروما أمس الخميس.

وبحسب ما نقلته وكالة نوفا الإيطالية عن مصادر بالقصر، اتسم اللقاء بتقارب كبير في وجهات النظر حول ليبيا والبحر الأبيض المتوسط​​.

وفي لقاء ثانٍ جمع الرئيس الإيطالي بنظيره الفنلندي، كان هناك توافق حول تمديد السيادة على المستوى الأوروبي والالتزام المشترك مع هلسنكي بخطة الاستثمار الأوروبية بشأن الرقمنة والتحول البيئي.

من ناحية أخرى، كان هناك توافق في الآراء مع إيرلندا بشأن قضية الهجرة غير النظامية، وتم أيضًا بحث مسألة الاتفاقيات المتعلقة بالحدود الأوروبية مع بريطانيا العظمى.

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