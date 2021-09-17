زاخروفا: روسيا لم تعترض على تمديد عمل البعثة الأممية إلى ليبيا

ليبيا – نفت الناطقة باسم الخارجية الروسية “ماريا زاخاروفا” سعي موسكو لعرقلة مهمة الأمم المتحدة لدعم ليبيا.

ووصفت “زاخروفا” خلال مؤتمر صحفي الأنباء عن هذا الأمر بالكاذبة متهمة الدول الغربية بالوقوف وراء هذا الاتهام والحشو المعلوماتي، فهذه الدول لم تساعد في التوصل إلى قرارات متوقعة بشأن معايير عمل البعثة الأممية على المدى الطويل، وذلك بعد مواقفهم داخل مجلس الأمن الدولي.

وأضافت “زاخروفا” قائلة: “روسيا ستواصل تقديم كل مساعدة للشعب الليبي للتغلب على الأزمة السياسية الداخلية الحادة، وأن اعتراض روسيا لم يكن على التجديد للبعثة بعينه بل على اللغة التي استخدمها مشروع القرار الذي أعدّته بريطانيا للمطالبة بانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة وتحديد دور المبعوث الأممي يان كوبيش”.

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