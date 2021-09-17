إدارة الملحقيات تبحث الصعوبات التي تواجه الموفدين للدراسة بمصر

بحث مدير إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين محمد بن غلبون، في اجتماعٍ له مع الملحق الأكاديمي المكلف إدريس الجازوي، وأعضاء الملحقية الأكاديمية والموظفين المحليين العاملين؛ الصعوبات التي تُواجه الطلبة المُوفدين والخريجين على الساحة المصرية.

وشهد الاجتماع استعراض الكشوفات والبيانات والإحصائيات المعدة كافة ومدى مطابقتها.

وأكد “بن غلبون” حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تسهيل المعاملات كافة التي تخص الطلبة الليبيين الدارسين بمصر ، مُشددًا، خلال اجتماعٍ له مع المستشار المالي بالسفارة الليبية بالقاهرة؛ على ضمان تسهيل الإجراءات المالية لهم حرصًا عليهم.

وبحسب الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ فإن هذا الاجتماع يأتي ضمن الزيارة التي يقوم بها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وعددٌ من الوزراء إلى مصر.

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