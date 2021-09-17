«الوطني للامتحانات» يوضح سبب تأخر الإعلان عن نتائج المدارس الليبية بالخارج

كشف مدير عام المركز الوطني للامتحانات، السيد أحمد، عن سبب التأخير في الإعلان عن نتائج المدارس الليبية بالخارج حتى الآن.

وأوضح أحمد في تصريح نقله المركز الخميس، أن سبب التأخير في الإعلان عن النتائج، يرجع لعدم وصول أوراق الإجابة من بعض الدول حتى الآن.

وأشار إلى أن المركز أنهى عمليات التصحيح بالماسحات الضوئية، للأوراق التي استلمها، مؤكدا بأنه لن يتأخر في إعلان النتائج فور وصولها بالكامل .

– بالصور: «التعليم» ترسل أسئلة امتحانات الطلبة الليبيين في مصر

وفي مطلع أغسطس الماضي، نشرت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، مشاهد من إجراءات إرسال أسئلة امتحانات الطلبة الليبيين في مصر، والمشاركين في امتحانات شهادتي إتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، للعام الدراسي 2020 – 2021.

وبحسب بيان للوزارة حينها، يبلغ عدد الطلاب الليبيين الدارسين في المدارس الليبية بمصر 251 طالبًا وطالبة، 120 منهم في شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي و131 في شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا