الدبيبة: نٌثمن جهود القاهرة.. والسيسي “راعي النهضة في مصر”

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة: إنَّ المسؤولية الاجتماعية لإعادة إعمار ليبيا، تقع على عاتق تحالف الشركات المصرية، مثلما تعودت ليبيا من الشعب المصري الذي تحمّل على عاتقه خدمة الشعوب العربية وتحقيق نهضتها الشاملة في مختلف القطاعات، معربًا عن تقديره لمصر حكومةً وشعبًا، على الجهود المبذولة لتحقيق النمو والرخاء في ليبيا.

جاء ذلك خلال زيارة أجراها الدبيبة والوفد المرافق له، إلى مجمعات العاصمة الإدارية الجديدة في القاهرة، وكان في رفقته من الجانب المصري وزير القوى العاملة محمد سعفان.

ونقلت صحفية الجمهورية عن الدبيبة تأكيده، أن ليبيا، لديها العديد من الكوادر البشرية من مهندسين وحرفيين ومدرسين، بما تستلزمه أهداف التنمية، مطالبًا بتدريبهم وتحسين مهاراتهم وفق أحدث الأساليب بالتعاون مع الجانب المصري.

وأشاد الدبيبة بجهود الشركات العاملة في العاصمة الإدارية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وصفهُ بـ”راعي النهضة في مصر”.

بدوره أكد وزير القوى العاملة المصري، عمق العلاقات المصرية الليبية واستعداد الحكومة المصرية لدعم دولة ليبيا، بكل ما يمكن لتحقيق النهضة المنشودة في البلاد، في مختلف المجالات والقطاعات، إلى جانب مشاريع الكهرباء والطاقة والتعليم والتدريب.

يشار إلى أن رؤساء تحالف الشركات المصرية، أكدوا الاستعداد التام لخدمة الشعب الليبي، وفق بروتوكولات التعاون المشتركة في مختلف القطاعات التي تحتاج إلى التطوير والتنمية، ومدها بالأيدي العاملة والقدرة على إحداث الفارق في أقل وقت ممكن بذات الجودة المعمول بها على أرض مصر.

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