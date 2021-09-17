يونسكو تضيف محمية الشعافين في جبل نفوسة لقائمة محميات المحيط الحيوي

قررت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “يونسكو” للمرة الأولى إضافة موقع ليبي لقائمتها للشبكة العالمية لمحميات المحيط الحيوي.

بيان يصدر عن “يونسكو” في كل عام، أشار إلى إضافة موقع “الشعافين” إلى القائمة التي تم إنشاؤها لحفظ الطبيعة وحماية النظم البيئية، بوصفه محمية تقع في شمال شرق جبل “نفوسة”.

وتابع البيان: إن “الشعافين” تعد أول محمية للمحيط الحيوي في ليبيا، وتحتوي على مجموعة متنوعة من الموائل الداعمة للأحراج الجافة والسهوب العشبية في الشمال، ومناطق جنوبية قاحلة جدًا في الصحراء الكبرى.

واختتم البيان بالإشارة إلى أن هذه المحمية تعد موطنًا لعدد من النباتات والحيوانات المهددة بالانقراض.

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