الاتفاق على إرسال فريق مصري لتقييم بعض المستشفيات الليبية الكبرى لتشغيلها

بحث وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية ” علي الزناتي ” مع نظيرته المصرية ” هالة زايد ” آلية تفعيل الشراكة الحقيقية بين الجانبين في مجالي التدريب والتأهيل، ومجال إدارة بعض المراكز في ليبيا.

وتم خلال الاجتماع، الذي جاء في إطار مشاركة وزارة الصحة في الدورة الحادية عشر للجنة العليا المصرية الليبية المشتركة المنعقدة في القاهرة، التأكيد على ما جاء في الاتفاقية التي تم توقيعها بمدينة طرابلس في 20 أبريل الماضي، والتي دخلت حيز التنفيذ من قِبل وزارة الصحة المصرية منذ فترة.

وفي ختام اللقاء اتفق الجانبان على إرسال فريق مصري لتقييم بعض المستشفيات الكبرى كمستشفى طرابلس الجامعي ومركز بنغازي الطبي من أجل البدء الفعلي في تشغيل وإدارة وتدريب الكوادر بالمراكز وتوطين العلاج بالداخل.

كما تم الاتفاق على البدء بتنفيذ برنامج تدريب الكوادر الطبية والطبية المساعدة المعد من قِبل إدارة الموارد البشرية بوزارة الصحة.

وفي إطار استكمال الدراسات في الزمالة المصرية؛ تم الاتفاق على إرسال الكوادر المصرية للعمل بالمستشفيات الليبية، واعتماد بعض المراكز الدراسية في ليبيا، وذلك لاستفادة الجانب الليبي من الخبرات المصرية، واستفادة الجانب المصري باستكمال الفترة المطلوبة عليهم للدراسة.

وكانت وزارة الصحة المصرية قد أصدرت في 22 أبريل الماضي قرارًا يقضي بمعاملة الليبيين معاملة المصريين في المستشفيات المصرية الحكومية.

كما قامت بتزويد المستشفيات الليبية بكميات من الأكسجين تقدر بأكثر من 700,000 لتر، لتغطية العجز الذي حدث ، نتيجة لتوقف مصنع وادي الربيع عن العمل .