“الأمم المتحدة” تدشن قسم الأطراف الصناعية بأبو سليم بعد تهيئته

أعلن صندوق الأمم المتحدة النمائي، بالتعاون مع صندوق تحقيق الاستقرار انتهائه من صيانة قسم الأطراف الصناعية بمستشفى أبو سليم بطرابلس.

وأوضح البرنامج الأممي، عبر حسابه الرسمي على “فيس بوك”، أن عملية الصيانة الشاملة للقسم الوحيد المختص بمبتوري الأطراف في المنطقة الغربية و الجنوبية والمتوقف منذ عام 2012؛ مكّنته من استئناف العمل بقدرة استيعابية تقدر بنحو 1.500 حالة سنويًا.

يُشار أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يشُرف على تنفيذ العديد من المشاريع الإنسانية في ليبيا، بالتعاون مع شركاء وممولين دوليين ومحليين.

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