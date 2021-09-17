مذكرات التفاهم بين الحكومتين تعمل على وضع شراكة طويلة المدى

أكد وزير الاقتصاد والتجارة، محمد الحويج، لمنصة حكومتنا أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعت بين الحكومتين الليبية والمصرية تعمل على وضع شراكة طويلة المدى بين البلدين، وخاصة بشأن تفعيل وتنشيط الحريات الأربعة المتعلقة بانتقال رأس المال والخدمات والسلع وحرية الإقامة.
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قناة ليبيا
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