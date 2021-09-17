مستشار الخارجية الأمريكية: يجب المضي قدماً وإجراء الانتخابات الليبية في 24 ديسمبر

صرح مستشار وزارة الخارجية الأمريكية ديريك شوليت بأنه “تطلع للرجوع إلى طرابلس للمشاركة في بعض الاجتماعات الهامة للغاية مع رئيس الوزراء والقيادة الليبية، حول كيفية المضي قدما، مؤكدا أن هذه لحظة حاسمة بالنسبة لليبيا ونحن نقترب من موعد انتخابات 24 ديسمبر”.

وجاء ذلك في مقطع فيديو نشرته سفارة الولايات المتحدة ويلخص زيارة شوليت إلى طرابلس، برفقة السفير ريتشارد نورلاند، والمساعد الخاص للمستشار ثو راجان، ومسؤول الشؤون العامة أندرو بال، والمسؤول السياسي سونام ليبرمان.

وخلال الزيارة التقى شوليت والوفد الأمريكي رئيس الوزراء المؤقت عبد الحميد الدبيبة ورئيس ما يسمى “مجلس الدولة” الإخواني خالد المشري ونائبي رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي وموسى الكوني، وكذلك اجتمع مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح.

وأكد شوليت في تصريحات للصحفيين أن الوقت ضيق حاليا، ودعا القادة الليبيين أن ينتهزوا الفرصة قدر الإمكان، وفي ختام الزيارة صرح بأنه أكد للقيادة العليا أهمية المضي قدما وإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر والطابع المُلح لهذه المرحلة.

من جانبه، وجه نورلاند الشكر إلى شوليت على مجيئه إلى ليبيا، مؤكدا أنها أعلى زيارة من حيث الأهمية التي يقوم بها مسؤولون أمريكيون إلى ليبيا، على مدى سنوات عديدة.

وأضاف: “أعتقد أنها ترسل رسالة قوية على اهتمام الولايات المتحدة برغبتنا في العودة إلى هنا وأن نكون جزءا من مستقبل ليبيا السلمي والناجح”.

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