القماطي: قانون انتخاب رئيس الدولة “مرفوض”

قال جمعة القماطي، رئيس ما يعرف “حزب التغيير” إن قانون انتخاب الرئيس مرفوض، وأن عقيلة صالح رئيس مجلس النواب يمارس الإسفاف، ويعمل على إرباك المشهد السياسي، على حد زعمه.

أضاف القماطي، في حوار مع قناة “ليبيا بانوراما” – الذراع الإعلامية للإخوان المسلمين في ليبيا – أن عقيلة صالح يرفض حوار جنيف ومخرجاته، ويرفض القاعدة الدستورية، وهو بذلك يعمل على تأجيل الانتخابات، للبقاء في منصبه لسنوات وسنوات، على حد تعبيره.

وواصل مبعوث رئيس المجلس الرئاسي السابق فائز السراج إلى دول المغرب العربي، قائلًا: “للأسف نحن مصابين بداء حب السلطة وديمومة الكراسي” وفق تعبيره.