مفوضية اللاجئين تُحدّث بيانات النازحين وتُساعد بعضهم ببطاقات تداول

قام أعضاء من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والهيئة الليبية للإغاثة، بتحديث بيانات النازحين بمخيم قاريونس ببنغازي.

ونقلت الصفحة الرسمية للهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية أنه تم إجراء مسوحات ميدانية؛ لتحديث بيانات الأسر النازحة، ومناقشة الاحتياجات الفعلية لها، والصعوبات والعراقيل التي تواجهها.

في السياق ذاته، قامت منظمة “أكتد”، شريك المفوضية السامية، بتوزيع بطاقات تداول الشرائية على عددٍ من الأسر النازحة من المنطقة الغربية، والمسجّلة لدى منظومتيْ الهيئة الليبية للإغاثة ووزارة الشؤون الاجتماعية، وقد استهدفت هذه المرحلة 360 أسرةً ليبيةً.

وأشارت المنظمة إلى شحن هذه البطاقات بمبالغ مالية تُدرج بها أموالٌ شهريةٌ، مضيفةً أن القيمة المالية تختلف باختلاف عدد أفراد الأسرة، وذلك لرفع المعاناة عن الأسر النازحة في مختلف مناطق البلاد.

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