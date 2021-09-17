وصول سيولة نقدية وتوزيعها على مصارف الجمهورية بالجفرة

وصلت إلى منطقة الجفرة شحنة سيولة نقدية من مصرف الجمهورية الإدارة العامة بطرابلس، وتبلغ ثلاثين مليون دينار موزعة على مصارف الجمهورية ببلدية الجفرة، ووصل إلى مصرف الجمهورية هون تسعة ملايين دينار، وخمسة ملايين دينار إلى مصرف الجمهورية زلة.

فيما وصل إلى مصرف الجمهورية ودان ثمانية ملايين دينار، وذات القيمة إلى مصرف الجمهورية سوكنة، علما أن هذه الشحنة تأتي لسد الشح الذي تعاني منه مصارف الجفرة من توفر السيولة النقدية والتخفيف من معاناة المواطنين والتي أصبحت جميع المعاملات التجارية من بيع وشراء تتم بواسطة التحويلات بالصكوك المصرفية.

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