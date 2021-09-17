الاتحاد الأوروبي: ليبيا تحتل المرتبة الأولى في تدفقات المهاجرين الأفارقة عبر سواحلها

كشفت وكالة الحدود وخفر السواحل التابعة للاتحاد الأوروبي «فرونتكس»، أن ليبيا تحافظ على المرتبة الأولى في تدفقات المهاجرين الأفارقة عبر سواحلها، إلى دول أوروبا بتسجيل توافد أكثر من 19 ألف لاجئ منذ بداية العام الجاري.

وأوضحت «فرونتكس» في بيان لها، أن أكثر من 103 آلاف شخص دخلوا الدول الأوروبية بشكل غير قانوني منذ بداية العام الحالي، ما يمثل زيادة بنسبة 64% في حالات عبور الحدود غير القانونية، مقارنة بالأشهر الأولى من عام 2020، مبينة تصاعد حالات عبور الحدود بشكل سري في طريق وسط البحر الأبيض المتوسط.

وكشفت الوكالة، أن ليبيا لا تزال تستقبل أكبر عدد من المهاجرين القادمين من إفريقيا، فمنذ يناير الماضي جاء 19 ألفا من أصل 41 ألف مهاجر دخلوا إلى الاتحاد الأوروبي من ليبيا، وتبعها تونس.

ووفقًا لـ«فرونتكس»، تم إدراج الوافدين من تونس في المرتبة الثانية، من حيث عدد المهاجرين، ويستمر هذا الرقم في الارتفاع، أما المصريون فثالث جنسية رئيسية تدخل دول البحر الأبيض المتوسط بشكل غير قانوني، حيث وصل 3379 منهم إلى إيطاليا عن طريق البحر خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2021، وهذا يعني زيادة بنسبة 542% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وفي شهر أغسطس وحده، كُشف عن 8790 عملية تسلل بزيادة 61% عن نفس الشهر من العام الماضي، حيث تم الإبلاغ عن معظم هؤلاء الوافدين على الممرات الليبية والتونسية وفقا لتقرير «فرونتكس».

المعابر الحدودية غير الشرعية في طريق غرب البلقان وباستثناء منطقة وسط البحر الأبيض المتوسط، زادت عمليات رصد المعابر الحدودية غير الشرعية في طريق غرب البلقان، بنسبة 99% مقارنة بعام 2021، فمنذ يناير، تم الإبلاغ عن 27180 حالة عبور غير نظامي، مع وصول معظم المهاجرين من سورية وأفغانستان والمغرب.

كما شهد طريق غرب إفريقيا، زيادة بنسبة 118% مقارنة بالعام الماضي، حيث تم الإبلاغ عن 8562 حالة تسلل مع 67% من المهاجرين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء، يليهم المغاربة، وفي الشهر الماضي، دخل 1008 أشخاص إلى أوروبا بشكل غير قانوني عبر هذا الطريق.