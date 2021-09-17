محمية ” الشعافيين ” في جبل نفوسة ضمن قائمة محميات المحيط الحيوي

طرابلس 17 سبتمبر 2021 ( وال ) – أدرج برنامج اليونسكو للإنسان والمحيط الحيوي اليوم الجمعة، 20 موقعًا جديدًا موزعًا في 21 بلدًا؛ بينهم محمية الشعافيين للمحيط الحيوي الكائنة في الجزء الشمالي الشرقي من جبل نفوسة (الجبل الغربي) في ليبيا.

وأقرّ المجلسُ الدوليّ لتنسيق برنامج اليونسكو للإنسان والمحيط الحيوي؛ إدراج هذه المحميات الجديدة، وذلك إبّان اجتماعه في أبوجا من 13 إلى 17 سبتمبر الجاري، وهي المرة الأولى التي يجتمع فيها المجلس في القارة الأفريقية.

وتعتبر محمية الشعافيين للمحيط الحيوي الكائنة في الجزء الشمالي الشرقي من جبل نفوسة (الجبل الغربي) في ليبيا، أول محمية للمحيط الحيوي في ليبيا، وتضم منطقتها الجبلية الجغرافية الحيوية في حوض البحر الأبيض المتوسط، مجموعة متنوعة من الموائل الداعمة للإحراج الجافة والسهوب العشبية في الشمال والمناطق الجنوبية القاحلة جدًا في الصحراء الكبرى.

وتخضع هذه المحمية للحماية بموجب مرسوم حكومي منذ عام 1978، وتبلغ مساحتها 83.060 هكتارًا، وتُعتبر موطنًا لمجموعة متنوعة من الأصناف النادرة، والمهددة بالانقراض مثل النباتات الطبية والعطرية، وأنواع الحيوانات المدرجة في القائمة الحمراء للأنواع المهددة الصادرة عن الاتحاد الدولي، لحفظ الطبيعة مثل الضبع المخطط والسلحفاة البرية وطيور الحبارى.

وتزوّد المنطقة طلاب الجامعات الفاعلين في مجالي صون التنوع البيولوجي والتنمية المستدامة، بمنبر لإجراء البحوث وتلقّي التدريب، ويقطنها 65 ألف نسمة معظمهم يكسبون رزقهم من السبل التقليدية للزراعة المستدامة وجمع الأخشاب وتربية النحل. كما تشتهر المنطقة بجودة زيتونها وزيتها. (وال)

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