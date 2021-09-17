موسى الكوني: يجب التشاور والتنسيق مع الجزائر بشكل مستمر

الجزائر -بوابة أفريقيا الإخبارية |

17 September, 2021

شدد نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، موسى الكوني، أمس الخميس، على أهمية “التشاور والتنسيق مع الجزائر بشكل مستمر” في كافة الشؤون المتعلقة بليبيا والمنطقة.

وفي تصريح نشرته الإذاعة الجزائرية عقب استقباله من طرف الرئيس عبد المجيد تبون، ذكر كوني أهمية الجزائر وكونها “الأخ الأكبر” في المنطقة والبلد الذي “يجب أن نتشاور معه بشكل مستمر وننسق معه في كافة الشؤون المتعلقة بليبيا والمنطقة سواء كانت إفريقية أو مغاربية أو متوسطية”.

وأوضح في ذات السياق، أن زيارته للجزائر تهدف إلى “التشاور ومناقشة مع الرئيس تبون مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك ابتداء من الحدود إلى دول الجوار وكذا الخاصة بدول جوار جنوب ليبيا كتشاد ونيجر والسودان وكيفية التعاون معها لتوفير الأمن للحدود المشتركة”.

وأضاف قائلا: “كان لنا (أيضا) حديث تشاوري متعلق بتنسيق السياسات المتعلقة بالتواصل مع مختلف اللقاءات المتعلقة بليبيا بمشاركة الجزائر”، مبرزا وجود “توافق كامل” مع رئيس الجمهورية الذي “وعدنا بعودة الرحلات الجوية بين طرابلس والجزائر وفتح القنصلية بسبها التي كانت موجودة سابقا”، فضلا عن “معبري غدامس وغات” لتنقل البضائع بين البلدين، بحسب ما نقلت الإذاعة.

وذكر الكوني، وفق ذات المصدر، بأنه تم التطرق خلال هذا اللقاء أيضا الى “ضرورة اجراء الانتخابات الليبية في موعدها اضافة الى تناول المخرجات المنبثقة عن مسار مؤتمر برلين”.

واعتبرالكوني هذه الخطوات مهمة “جدا” للشعبين من أجل “التكامل الاقتصادي والتواصل الاجتماعي”، مشيرا إلى أنه تم التطرق كذلك خلال هذا اللقاء إلى الوضع في تونس وأهمية استقرارها وخروجها من الأزمات.