تكتل فزان النيابي يؤكد التزامه بانتخابات ديسمبر ويرحب بقانون الانتخابات

أكد تكتل فزان النيابي التزامه بموعد الانتخابات القادمة، مشيرا إلى أنه يتابع المحاولات الخاسرة التي يقوم بها بعضهم لإفشال الانتخابات وخلط الأوراق.

هذا وأبدى التكتل في بيان له ترحيبه بقانون الانتخابات الرئاسية، حاثا مجلس النواب بالإسراع في إصدار قانون الانتخابات البرلمانية، بما يحقق التداول السلمي للسلطة وبما يرفع من معنويات الشعب.

تكتل فزان النيابي ناشد الدول الأعضاء بمجلس الأمن لتحمل مسؤوليتها تجاه المحافظة على استقرار ليبيا وإخراج كل القوات الأجنبية من الأراضي الليبية، والوقوف ضد التدخلات من بعض الدول التي تتصارع على ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا