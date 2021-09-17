الوطنية لحقوق الإنسان تجدد دعمها لتمديد ولاية بعثة “تقصي الحقائق”

شارك مدير مكتب التعاون الدولي باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا محمد الحوات، في أعمال الجلسة الحوارية الافتراضية، على هامش أعمال الجلسة 48 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

وأفاد مدير مكتب الإعلام باللجنة، لـ”218″، بأن الحدث الجانبي ركّز على أهمية بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق، في تحقيق المساءلة عن الانتهاكات الجسمية لحقوق الإنسان، مع وجود أربعة أشهر لإجراء عملها وتقديم تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته القادمة.

وأكد أعضاء الجلسة الافتراضية، أهمية تجديد ولاية بعثة تقصي الحقائق في ليبيا، وأن يتم توفير الوقت والموارد الكافية للبعثة، لتنفيذ ولايتها على أكمل وجه.

وأشار المشاركون في أعمال الجلسة، إلى أن تجديد الولاية سيتيح فرصة أكبر للقدرة على الوفاء بفعالية مهمتها في التوثيق والتحقيق والحفاظ على الأدلة المتعلقة بانتهاكات وتجازوات حقوق الإنسان السابقة والحالية، المرتكبة في ليبيا.

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