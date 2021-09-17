ليبيا الان

دي مايو: انتخابات ( 24 ) ديسمبر مرغوبة ويطلبها الشعب لأنه يريد العودة للحياة الطبيعية

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

روما 17 سبتمبر 2021 (وال)- أعلن وزير الخارجية الإيطالي ”  لويجي دي مايو ” الجمعة،  أن إيطاليا وفرنسا وألمانيا  سترأس  على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل في   نيويورك؛  حدثًا رفيع المستوى بشأن ليبيا  ودعما للانتخابات القادمة .

وقال”  دي مايو ” – في مقابلة مع صحيفة ” لاريبوبليكا  الايطالية ” – إن الانتخابات المقرر إجراؤها في  ” 24  ” ديسمبر في ليبيا  مرغوبة، ويطلبها الشعب الليبي الذي يريد العودة للحياة الطبيعية  ”

وكانت دول  إيطاليا  ،  أمريكا   ، ألمانيا  ، فرنسا  وبريطانيا،  قد شددت في بيان مشترك الأحد الماضي،   على أهمية إجراء الانتخابات في موعدها. (وال)

 

 

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وكالة الانباء الليبية وال

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