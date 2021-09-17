دي مايو: انتخابات ( 24 ) ديسمبر مرغوبة ويطلبها الشعب لأنه يريد العودة للحياة الطبيعية

روما 17 سبتمبر 2021 (وال)- أعلن وزير الخارجية الإيطالي ” لويجي دي مايو ” الجمعة، أن إيطاليا وفرنسا وألمانيا سترأس على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل في نيويورك؛ حدثًا رفيع المستوى بشأن ليبيا ودعما للانتخابات القادمة .

وقال” دي مايو ” – في مقابلة مع صحيفة ” لاريبوبليكا الايطالية ” – إن الانتخابات المقرر إجراؤها في ” 24 ” ديسمبر في ليبيا مرغوبة، ويطلبها الشعب الليبي الذي يريد العودة للحياة الطبيعية ”

وكانت دول إيطاليا ، أمريكا ، ألمانيا ، فرنسا وبريطانيا، قد شددت في بيان مشترك الأحد الماضي، على أهمية إجراء الانتخابات في موعدها. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال