حكماء وأعيان مرزق: نستنكر عدم دعم السلطات الليبية لـ«الجيش» في معركته ضد المرتزقة التشاديين

أصدر مجلس حكماء وأعيان مدينة مرزق، بيانا، بشأن الاشتباكات الدائرة بين الجيش الوطني الليبي والمعارضة التشادية بالقرب من قرية تربو بمنطقة مرزق بالجنوب.

وقال مجلس حكماء وأعيان مدينة مرزق، في بيان لهم اطلعت “الساعة24″ على نسخه منه:” إنه إزاء ما يجري من أحداث على الحدود الجنوبية، وسبق أن أصدرنا بيانًا تحذيريًا للسلطات الليبية والشعب الليبي عامة في شهر أبريل الماضي من الأحداث التي شهدها شمال تشاد، وتداعياتها على الأوضاع في ليبيا عامة والجنوب خاصة ما بات يهدد استقرار وأمن البلاد.

وأضاف البيان:” ها هي التداعيات الخطيرة تتوالى والتي تمثلت بإعلان “جيش الكرامة”، إن قواته نفذّت عمليات عسكرية، استهدفت من خلالها المرتزقة وعناصر المعارضة التشادية المتمركزين داخل الأراضي الليبية، بالتحديد في محيط قرية “تربو” بمنطقة مرزق.

واستنكر المجلس، صمت وتجاهل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية إزاء هذه الأحداث واهتمامها بقضايا بعيدة كل البعد عن استرجاع السيادة الليبية وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية.

وذكر المجلس، أن مثل هذة الأحداث ليست إلا جزءًا من سلسلة احتلال الجنوب الليبي من قبل المعارضة التشادية الذي سبقها احتلال مدينة مرزق وتهجير سكانها الأصليين”.

وجدد المجلس، نداءاته للسلطات الليبية خاصة والليبيين عامة بضرورة اتخاذ خطوات عملية في تأمين الحدود الجنوبية خاصة وتحرير الأراضي والمدن المغتصبة والتضييق على الحاضنة الاجتماعية للعصابات التشادية والدواعش والمرتزقة والمجرمين .

وتابع:” بعيدا عن كل المهاترات السياسية، فأننا نكبر كل قطرة دم وعرق طاهر سقطت على أرض الوطن من أجل استعادة السيادة الليبية”.