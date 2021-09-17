القبض على عصابة لسرقة المواشي في صبراتة بعد اشتباك مسلّح

أعلنت مديرية أمن صبراتة اليوم الجمعة، عن ضبط عصابة لسرقة المواشي، وذلك أثناء قيام أفراد العصابة بسرقة عدد من الأغنام من مزارع سوق العلالقة.

وقد تم إلقاء القبض على السارقين بعد اشتباك مسلح، دار بينهم وبين عناصر إحدى الدوريات الأمنية، ما أسفر عن إصابة أحد أفراد العصابة ومقتل آخر وتوقيف ثالث.

وكشفت التحقيقات عن استخدام أفراد العصابة لسيارة مسروقة في نقل المواشي، بعد قيامهم بتغيير ملامحها وألوانها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل النيابة العامة.

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