إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 24 حالة

أفاد مركز سبها الطبي، بأن العدد الإجمالي للحالات المصابة بفيروس كوورنا وصل إلى أربع وعشرين حالة، حتى يوم أمس.

وبحسب صفحة المركز الرسمية، أوضح أن عدد الحالات الجديدة بلغ ثلاث حالات، فيما وصل عدد حالات الشفاء إلى أربع، بينما توفي مصاب واحد بالفيروس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا