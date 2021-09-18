الغويل: هناك ضرورة لنقل الخبرة المصرية لليبيا بمجالات الإعمار والتنمية

قال سلامة الغويل وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، إنه هناك ضرورة لنقل الخبرة المصرية إلى ليبيا في مجالات الإعمار والتنمية.

وأضاف سلامة الغويل، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “تن”، رصدتها “الساعة24” أن مصر بمثابة دور الأخ الأكبر لعمل توافق بين كل الأطراف الليبية.

وتابع وزير الدولة الليبي للشؤون الاقتصادية، أنه “تم توقيع 14 اتفاقية مع مصر في مجالات إعادة الإعمار والنقل ومختلف المجالات”.

وأشار سلامة الغويل إلى أن الاتفاقيات التنموية الموقعة مع مصر هي بداية لسلسلة من التعاون المشترك، مؤكدا أنه نحتاج لنقل الخبرة المصرية إلى ليبيا في مجالات إعادة الإعمار والتنمية والبناء”.