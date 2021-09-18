الزناتي يتفق على تدريب مصر للعناصر الطبية الليبية وشراء لقاحات كورونا منها

قام علي الزناتي وزير الصحة الليبي بزيارة لعدد من المرافق الصحية التعليمية بالعاصمة المصرية القاهرة، في إطار مشاركة وزارة الصحة في الدورة الحادية عشر للجنة العليا الليبية المصرية المشتركة،

حيث شملت الزيارات؛ زيارة إلى أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني، والتي تُعنى بالتدريب المهني الطبي الشامل.

وتم الاتفاق على تدريب العناصر الطبية والطبية المساعدة في مجالات عدة منها الجراحات المختلفة، التمريض والعناية الفائقة وغيرها من المجالات؛ عن طريق إدارة الموارد البشرية بوزارة الصحة.

وتم أيضًا؛ زيارة إلى مستشفى معهد ناصر والاطلاع على الخدمات الطبية المقدمة، وذلك من آجل وضع اتفاقيات للتعاون بين المعهد والمراكز الليبية، وكذلك من آجل إبرام عقود لعلاج الليبين في هذا المعهد المتطور.

وأكد الوزير في زيارته لقسم الضمور العضلي العصبي للأطفال بالمعهد، على إبرام اتفاقية لإرسال مجموعة من الأطفال الليبيين المصابين بالضمور العضلي العصبي للعلاج بجمهورية مصر العربية.

وفي الختام؛ قام الوزير بزيارة إلى المصانع المتخصصة بصناعة اللقاحات والتطعيمات، وتم الاتفاق على تبادل الخبرات في مجال التصنيع، وشراء اللقاح المضاد لفيروس كورونا المُصنع في جمهورية مصر العربية، والذي ثبت فعاليته وسلامته.