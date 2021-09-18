قزيط: هذه ليست حكومة وحدة وطنية بل حكومة الأولويات المقلوبة

وجه عضو مجلس الدولة الاستشاري أبوالقاسم انتقادات إلى حكومة الوحدة الوطنية واصفًا إيّاها بأنها “حكومة الأولويات المقلوبة”.

وقال قزيط في تصريح لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية”: “حكومة الدبيبة زارت تركيا بـ14 وزيرا وعقدت حزمة من الاتفاقيات، وها هي تزور مصر بـ17 وزيرا وتعقد حزمة أخرى من الاتفاقيات، لكنها لم تزر بنغازي إلى اليوم رغم أن اسمها حكومة الوحدة الوطنية، الوحدة التي يراد لها أن تكون قوية بين الشرق والغرب”.

وأضاف قزيط: “نحن وإن كنا من أشد المؤيدين للتعاون الوثيق مع القاهرة وانقرة، ولكن ليس قبل بنغازي” وفق تعبيره.

ووصف قزيط الحكومة بأنها “ليست حكومة وحدة وطنية بل حكومة الأولويات المقلوبة” على حدّ قوله.