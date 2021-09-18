الحكومة المؤقتة ترفع الحراسة على أموال وممتلكات 229 شخص من ضمنها حسابات لعائلة الدبيبة

قرر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة رفع الحراسة عن أموال وممتلكات مجموعة من الأشخاص من بينهم مسؤولون بالنظام السابق.

ونص القرار رقم 366 لسنة 2021، على أن ترفع الحراسة عن أموال وممتلكات الأشخاص الواردة أسماءهم بالجدول المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 2012، المعدل للقنون 36 لسنة 2015 بشأن إدارة أموال وممتلكات بعض الأشخاص وكذلك أموال وممتلكات أزواج وأبناء الأشخاص الطبيعيين منهم من التسلسل رقم 11 إلى التسلسل رقم 240.

وفرض القانون رقم 37 لسنة 2012 الذي أصدره المجلس الانتقالي السابق، الحراسة على أموال وممتلكات عدد من رموز النظام السابق وفي مقدمة القائمة معمر القذافي القائمة وأبناؤه وزوجته.

وضمت قائمة قانون المجلس الانتقالي 241 اسما لشخصيات ومؤسسات، آخرها في الترتيب مصرف الأمان، فيما ورد اسم رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة بالترتيب رقم 122، وكذلك عمه علي إبراهيم الدبيبة بالترتيب 123 بالقائمة.

وكان المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة محمد حمودة كشف في مؤتمر صحفي الأحد الماضي عن قرار رئاسة الوزراء بالشروع في رفع الحراسة عن أموال ومملتكات بعض الأشخاص ممن انتفت فيهم مبررات فرضها وثبت في حقهم شرعية وصحة أموالهم وممتلكاتهم استنادا على السجلات العقارية.

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