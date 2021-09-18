«أبو جناح»: النهضة التنموية في مصر تدفعنا للتعاون معها في العديد من المجالات

زار المهندس رمضان أبوجناح، نائب رئيس الحكومة، مشروعات مجمعات العاصمة الإدارية بالقاهرة اليوم الجمعة.

جاء ذلك على هامش زيارة الوفد الليبي لجمهورية مصر العربية المكون من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة رفقة أبوجناح وعدد من الوزراء.

وبدأت الجولة، باستقبال الوفد في مسجد الفتاح العليم من قبل محمد سعفان وزير القوى العاملة المكلف بمرافقة الوفد الليبى مدة الزيارة لمصر، والمهندس عبدالمطلب ممدوح عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس جمال طلعت مساعد نائب رئيس الهيئة، والمهندس شريف الشربيني رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، والمهندس عمرو خطاب عضو المكتب الفني بوزارة الإسكان، وعدد من مسئولى الهيئة الهندسية، وممثلي شركة العاصمة الإدارية.

وبحسب بيان أبوجناح، فإن الوفد أدى صلاة الجمعة بمسجد الفتاح العليم، ثم استمع إلى شرح كامل عن المسجد ومكوناته ومن ثم قام الوفد بجولة تفقدية بالمدينة مرورا بمحور الشيخ محمد بن زايد الجنوبي وموقع منطقة الأعمال المركزية، التى يتم فيها بناء 20 برجاً، حيث شرح المهندس عبدالمطلب ممدوح نسب التنفيذ، واستخدامات الأبراج، وعدد العمال فى الموقع والمرافق التابعة للمجمع.

بعد ذلك، زار الوفد مبني مجلس الوزراء والحي الحكومي، واستمعوا إلى شرح من مسئولى الهيئة الهندسية عن عدد الوزارات ونسب التنفيذ والتجهيزات المختلفة ومكونات المدينة.

وفى ختام الزيارة، أثني نائب رئيس الحكومة على ما قمت به الحكومة المصرية من جهد مضاعف خلال فترة زمنية وجيزة وأنجزت العديد من المشاريع على رأسها هذا المشروع والذي سيبرز نقلة متميزة على مستوى الإعمار والتنمية بمصر بشكل عام ويحدث نقلة متقدمة في البنية التحتية للعاصمة المصرية القاهرة بوجه خاص.

وأشار إلى أن ليبيا نتطلع لفتح آفاق التعاون في هذه المجال وعدد من المجالات الآخرى لزيادة التعاون بين البلدين.