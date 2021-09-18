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قشوط لوليد اللافي: 6 سنوات نقل السيسي مصر نقلة لم تتصورها وفي ليبيا السراج والمشري نهبوا 300 مليار دولار

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

قال المحلل السياسي محمد قشوط، “6 سنوات احتاجها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي سمم الإخوان عقول البسطاء بأنه انقلابي لكي ينقل مصر نقلة فارقة في تاريخها بالنهضة العمرانية وتنموية لم تتكن تتصورها و 6 سنوات مثلها احتاجها السراج والمشري وحشدهم لنهب وتضييع 300 مليار دولار ودعم المليشيات ومعادة الجيش ختاماً بتسليم مصير الدولة لأردوغان ليفعل ما يشاء”.

قشوط، وفي تغريدة له عبر حسابه في تويتر، أضاف: “طرق وكباري وافتتاح للمصانع وتطوير لزراعة وبناء عاصمة إدارية عدد سكانها بعدد الشعب الليبي فهل شاهدت “حكم العسكر” كما كنت تصفه ماذا فعل يا وليد اللافي ويا عبدالحميد الدبيبة، مصر نجحت وتفوقت لأنه أبنائها أحبوها و ليبيا انتكست لأنه بعض من أبنائها خانوها”.

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

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