مديرية أمن البيضاء: شاب يقتل والدته بطعنات ويحرق أبيه في أم الصفصاف

قال الناطق الرسمي باسم مديرية أمن البيضاء صلاح الدين القطعاني، أنه في يوم أمس الجمعة، تم ابلاغ غرفة العمليات الأمنية بمديرية أمن البيضاء من قبل الأعضاء المكلفين بمستشفى الثورة بأنه تم وصول امرأة تدعى حميدة حسين مسعود البالغة من العمر “60” عاما بها عدة طعنات في البطن وضربة بحجارة بالرأس وفارقة الحياة.

القطعاني، وفي إيجاز صحفي، أضاف: “تم إبلاغ أعضاء مركز شرطة البيضاء المدينة ورئيس قسم النجدة واعضائها واعضاء قسم البحث الجنائي وتحت اشراف المساعد للشؤون الأمنية وتم تحديد موقع الجريمة والانتقال اليه وهو في البيضاء في حي “ام الصفصاف” وتم الاستدلال واتضح ان المتهم المدعو “ابراهيم صالح حسن” قام بقتل والدته وتم العثور على جثة ابيه المدعو “صالح حسن مسعود” البالغ من العمر “75” عاما في منزله ايضا وتم ابلاغ النيابة العامة واتضح انه قام بقتل والده ووالدته علما بأنه طبيعي لم يتعاطى اي نوع من المخدر”، بحسب قوله.

وكشفت مديرية أمن الجبل الأخضر عن واقعة قتل غريبة، حيث تم إبلاغ غرفة العمليات الأمنية بمديرية أمن البيضاء من قبل الأعضاء المكلفين بمستشفى الثورة المركزي بالمدينة بوصول جثمان المواطنة “م.م.ح” البالغة من العمر “60” عاما بها عدة طعنات بالبطن وأثار لضرب بالحجارة فالرأس.

وتابعت المديرية في إيجاز صحفي، “تم إبلاغ شرطة المدينة وقسم شرطة النجدة وقسم البحث الجنائي بالمديرية وتم تحديد مكان الجريمة بمنطقة “ام الصفصاف”، وعند الانتقال الى المكان تم العثور على جثة زوج المدعوة “م.م.ح” والمدعو “ص.ح.م” البالغ من العمر “75” عاما مشتعلا بالنار وبه عدة طعنات .

وتم ضبط المجرم المدعو “أ.ص.ح.م” البالغ من العمر “37” عاما من قبل أعضاء وحدة التحري والقبض بمركز شرطة المدينة واعترف بما أنسب إليه بأنه قام بقتل والده ووالدته مساء اليوم وسيتم إحالة المتهم إلى النيابة العامة فور انتهاء إجراءات التحقيق .

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