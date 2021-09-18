«الصور» يناقش مع «البعثة الأممية» تنمية قدرات أعضاء النيابة العامة لحماية حقوق الإنسان

التقى الصديق الصور، النائب العام، سوكي ناجرا، ممثلة المفوض السامي لحقوق الإنسان ورئيسة شعبة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وخالد مجالي مسؤول ملف إصلاح قطاع السجون بالبعثة، وحسن رضائي مسؤول الشؤون القضائية بالبعثة.

وقد تناول اللقاء، مناقشة رؤى الجانبين إزاء برامج تدريب أعضاء النيابة العامة في مجال رصد وتوثيق حالات انتهاكات حقوق الإنسان.