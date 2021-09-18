“شؤون مجلس الوزراء”: سيتم تأمين وتنظيم دخول العمالة المصرية بليبيا

قال عادل جمعة وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء، إن اللجنة العليا المصرية الليبية انعقدت بالقاهرة بعد توقف منذ 2009، وشارك فيها كافة الوزراء.

وأضاف “جمعة”، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي عمرو أديب ، ببرنامج “الحكاية” المذاع عبر فضائية “MBC مصر”، مساء الجمعة رصدته “الساعة24″، ، أن الشركات المصرية ستنفذ مشروعات كبرى داخل ليبيا منها محطات كهربائية، وهناك رغبة وجدية أن يكون لمصر دور كبير في إعادة إعمار عدد من المدن الليبية.

وأوضح ” وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الليبي”، أن دخول العمالة المصرية إلى ليبيا سيكون منظم وميسر، وسيتم تأمينهم، لافتا إلى أنه قبل نهاية العام الجاري ستكون الشركات المصرية في ليبيا لبدء تنفيذ المشروعات.