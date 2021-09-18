الصور يبحث مع السفيرة الفرنسية سبل تعزيز أطر التعاون في المسائل الجنائية بين النيابتين الليبية والفرنسية

استقبل النائب العام الصديق الصور، الأربعاء، سفيرة الجمهورية الفرنسية المعتمدة لدى دولة ليبيا بياتريس دوهلين.

وبحسب المكتب الإعلامي للنائب العان، فإن الصور والسفيرة الفرنسية بحثا طلبات المساعدة القانونية المتبادلة المتعلق ببعض المسائل الجنائية المقدمة من قبل النيابة العامة الفرنسية.

كما تناول الاجتماع استعراض سبل تعزيز أطر التعاون في المسائل الجنائية بين مكتب النائب العام وبين الجهة النظيرة بالجمهورية الفرنسية .

وفي ذات السياق بحث المجتمعون سبل تعزيز مهارات أعضاء النيابة العامة وزيادة نسبة المعرفة لديهم في مجالات التحقيق ذات الأولوية، بما في ذلك وضع برنامج مشاركة أعضاء النيابة العامة بالدورات التدريبية التي يتم تصميمها واعدادها من قبل المدرسة الوطنية الفرنسية للقضاء مطلع كل عام .

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