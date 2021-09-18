النائب العام يناقش مع السفير التونسي أوضاع نزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل التونسيين

استقبل النائب العام، الصديق الصور، سفير الجمهورية التونسية المعتمد لدى دولة ليبيا الأسعد عجيلي.

وقد تناول اللقاء، أوضاع نزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل من حملة الجنسية التونسية وما تم اتخاذه من إجراءات في مواجهتهم من قبل النيابة العامة الليبية .

كما استعرض الجانبان، سبل تعزيز التعاون القضائي في المسائل الجنائية، بما في ذلك تعزيز جهود التصدي للجريمة المنظمة، وإيسار نظر طلبات تسليم المجرمين، عبر آلية عمل ترتكز على مذكرة تفاهم تجمع بين النيابتين العامتين الليبية والتونسية.

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